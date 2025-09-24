Ernst and Young Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Viðskiptarekstrarstjóri heildarlauna hjá Ernst and Young er á bilinu $175K til $255K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

$201K - $229K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$175K$201K$229K$255K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Ernst and Young er árleg heildarlaun upp á $254,880. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ernst and Young fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $174,960.

