Eppo
Eppo Laun

Laun hjá Eppo eru á bilinu $200,900 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $367,800 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Eppo. Síðast uppfært: 11/23/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $368K
Vörustjóri
$201K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Eppo er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $367,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Eppo er $284,350.

Önnur úrræði

