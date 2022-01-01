Fyrirtækjaskrá
Epic Games
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Epic Games Laun

Laun hjá Epic Games eru á bilinu $52,260 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $445,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Epic Games. Síðast uppfært: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
L3 $184K
L5 $445K
Markaðssetning
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $400K
Verkefnisstjóri
Median $205K
Lausnararkitekt
Median $238K
Endurskoðandi
$76.4K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$191K
Gagnafræðistjóri
$288K
Gagnafræðingur
$161K
Fjármálafræðingur
$281K
Mannauður
$88K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$67.6K
Markaðsrekstur
$147K
Vöruhönnuður
$68.6K
Vöruhönnunarstjóri
$193K
Áætlunarstjóri
$151K
Ráðningarfulltrúi
$77.4K
Sala
$52.3K
Netöryggisfræðingur
$80.6K
Tækniforritstjóri
$166K
Traust og Öryggi
$137K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Epic Games eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Epic Games er Vörustjóri at the L5 level með árlegar heildarbætur upp á $445,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Epic Games er $166,165.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Epic Games

Tengd fyrirtæki

  • Valve
  • Survios
  • Riot Games
  • Pocket Gems
  • Credit Karma
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.