Epic Games Laun

Laun hjá Epic Games eru á bilinu $52,260 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $445,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Epic Games. Síðast uppfært: 11/20/2025
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Epic Games eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
