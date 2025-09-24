Endava Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Romania hjá Endava eru á bilinu RON 91.1K á year fyrir Software Engineer til RON 356K á year fyrir Principal Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Romania er samtals RON 114K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Endava. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
