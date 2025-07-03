Fyrirtækjaskrá
Emumba
Emumba Laun

Laun hjá Emumba eru á bilinu $3,398 í heildarjöfnum á ári fyrir Mannauður í neðri kantinum til $6,464 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Emumba. Síðast uppfært: 11/20/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $6.5K
Mannauður
$3.4K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Emumba er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $6,464. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Emumba er $4,931.

Önnur úrræði

