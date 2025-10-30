EMBL Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Germany hjá EMBL er samtals €84.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka EMBL. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Samtals á ári
€84.7K
Stig
Senior
Grunnlaun
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá EMBL in Germany er árleg heildarlaun upp á €134,321. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá EMBL fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Germany er €84,740.

