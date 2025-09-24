Fyrirtækjaskrá
Elsevier
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Elsevier Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Elsevier eru á bilinu $89.6K á year fyrir Software Engineer 1 til $148K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $110K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Elsevier. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer 1
(Byrjendaþrep)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Elsevier?

Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

