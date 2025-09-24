Fyrirtækjaskrá
Elsevier
Elsevier Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Elsevier er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Elsevier. Síðast uppfært: 9/24/2025

Miðgildi launa
company icon
Elsevier
Product Manager
New York, NY
Samtals á ári
$120K
Stig
Product Manager 3
Grunnlaun
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Elsevier?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Elsevier in United States er árleg heildarlaun upp á $276,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Elsevier fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $130,000.

Önnur úrræði