Electronic Arts
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur
  • SE 2

Hugbúnaðarverkfræðingur Stig

SE 2

Stig hjá Electronic Arts

  1. Associate SE
  2. SE 1
  3. SE 2
Meðaltal Árlega Heildarlaun
$182,771
Grunnlaun
$137,805
Hlutabréfaveitingar ()
$29,919
Bónus
$15,047
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
