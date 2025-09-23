Fyrirtækjaskrá
EGYM
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

EGYM Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Germany hjá EGYM er samtals €75K á year.

Miðgildi launa
company icon
EGYM
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Samtals á ári
€75K
Stig
L1
Grunnlaun
€75K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
3 Ár
€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Hugbúnaðarverkfræðingur w EGYM in Germany wynosi rocznie €88,808. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EGYM dla stanowiska Hugbúnaðarverkfræðingur in Germany wynosi €70,042.

