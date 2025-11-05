Fyrirtækjaskrá
EDF FR
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

  • Greater Paris Area

EDF FR Vélaverkfræðingur Laun á Greater Paris Area

Miðgildi Vélaverkfræðingur launapakka in Greater Paris Area hjá EDF FR er samtals €42.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka EDF FR. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Samtals á ári
€42.6K
Stig
L3
Grunnlaun
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€5.5K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá EDF FR in Greater Paris Area er árleg heildarlaun upp á €43,378. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá EDF FR fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in Greater Paris Area er €42,550.

