Fyrirtækjaskrá
Duetto
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Duetto Laun

Laun hjá Duetto eru á bilinu $153,022 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í neðri kantinum til $275,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Duetto. Síðast uppfært: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $275K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$153K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Duetto er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $275,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Duetto er $214,011.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Duetto

Tengd fyrirtæki

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.