Duck Creek Technologies Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in New York City Area hjá Duck Creek Technologies er samtals $220K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Duck Creek Technologies. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Samtals á ári
$220K
Stig
-
Grunnlaun
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$30K
Ár hjá fyrirtæki
17 Ár
Ár reynsla
17 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Duck Creek Technologies in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $227,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Duck Creek Technologies fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in New York City Area er $220,000.

