DRW Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United Kingdom hjá DRW er samtals £152K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka DRW. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£152K
Stig
L1
Grunnlaun
£152K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá DRW in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £247,926. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá DRW fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United Kingdom er £119,314.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá DRW

