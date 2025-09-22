Fyrirtækjaskrá
Druva
Druva Tæknirithöfundur Laun

Miðgildi Tæknirithöfundur launapakka in India hjá Druva er samtals ₹2.5M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Druva. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Samtals á ári
₹2.5M
Stig
Staff Technical Writer
Grunnlaun
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
11 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknirithöfundur hjá Druva in India er árleg heildarlaun upp á ₹4,497,794. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Druva fyrir Tæknirithöfundur hlutverkið in India er ₹2,534,224.

