Dropbox Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Dropbox eru á bilinu $175K á year fyrir IC1 til $626K á year fyrir IC5. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $374K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dropbox. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Dropbox eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)