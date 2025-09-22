DP World Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá DP World eru á bilinu ₹2.21M á year fyrir SDE til ₹4.97M á year fyrir Group SDE 2. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹4.08M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka DP World. Síðast uppfært: 9/22/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
