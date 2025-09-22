DP World Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
DP World
Miðgildi Vörustjóri launapakka in India hjá DP World er samtals ₹6.78M á year. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹6.78M
Stig
Senior
Grunnlaun
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹997K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá DP World?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vörustjóri at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹11,170,115. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Vörustjóri role in India is ₹6,543,810.

Önnur úrræði