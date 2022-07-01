Doxy.me Laun

Fyrirtækjaskrá
Laun hjá Doxy.me eru á bilinu $116,415 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðssetning í neðri kantinum til $181,398 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Doxy.me. Síðast uppfært: 11/20/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $179K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Markaðssetning
$116K
Vörustjóri
$116K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$181K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Doxy.me er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $181,398. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Doxy.me er $147,889.

