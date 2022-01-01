Fyrirtækjaskrá
Doximity
Doximity Laun

Launasvið Doximity eru frá $120,000 í heildarbótum á ári fyrir Markaðsmál í neðri enda til $299,000 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Doximity. Síðast uppfært: 8/18/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $210K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Markaðsmál
Median $120K
Vörustjóri
Median $299K

Gagnavísindamaður
Median $125K
Viðskiptaþróun
$124K
Gagnagreinir
$219K
Vöruhönnuður
$225K
Sala
$225K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Doximity eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Doximity er Vörustjóri með árlegum heildarbótum upp á $299,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Doximity er $214,550.

