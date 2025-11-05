Fyrirtækjaskrá
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Edmonton Metropolitan Region

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Edmonton Metropolitan Region hjá Dotdash Meredith er samtals CA$107K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dotdash Meredith. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Samtals á ári
CA$107K
Stig
Software Engineer 2
Grunnlaun
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$5.1K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Dotdash Meredith?
Nýjustu launaupplýsingar
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region er árleg heildarlaun upp á CA$190,068. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dotdash Meredith fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Edmonton Metropolitan Region er CA$101,773.

Önnur úrræði