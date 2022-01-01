Laun hjá Domo eru á bilinu $22,928 í heildarjöfnum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri kantinum til $183,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Domo. Síðast uppfært: 10/14/2025
Hjá Domo eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
