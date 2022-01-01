Fyrirtækjaskrá
Domo Laun

Laun hjá Domo eru á bilinu $22,928 í heildarjöfnum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri kantinum til $183,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Domo. Síðast uppfært: 10/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $155K
Vöruhönnuður
Median $115K

Notendaupplifunarhönnuður

Vörustjóri
Median $183K

Markaðsmál
Median $183K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$44.8K
Gagnafræðingur
$125K
Grafískur hönnuður
$22.9K
Ráðningaraðili
$141K
Sala
$163K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$159K
Tækniforritstjóri
$77.4K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Domo eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Domo er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $183,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Domo er $140,700.

