Domino Data Lab
Domino Data Lab Laun

Laun hjá Domino Data Lab eru á bilinu $165,825 í heildarjöfnum á ári fyrir Tæknirithöfundur í neðri kantinum til $497,376 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Domino Data Lab. Síðast uppfært: 10/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $208K
Vörustjóri
Median $240K
Gagnafræðingur
$247K

Fjármálasérfræðingur
$229K
Vöruhönnuður
$191K
Ráðningaraðili
$229K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$497K
Lausnaarkitekt
$171K
Tæknirithöfundur
$166K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Domino Data Lab eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Domino Data Lab er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $497,376. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Domino Data Lab er $228,850.

