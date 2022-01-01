Fyrirtækjaskrá
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Laun

Launasvið Dolby Laboratories eru frá $87,720 í heildarbótum á ári fyrir Mannauðsmál í neðri enda til $537,300 fyrir Rekstrarstjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Dolby Laboratories. Síðast uppfært: 8/17/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Rannsóknarvísindamaður

Vörustjóri
P3 $208K
P4 $265K
Rekstrarstjóri
$537K

Viðskiptaþróun
$400K
Gagnavísindamaður
$299K
Rafmagnsverkfræðingur
$122K
Fjármálagreinir
$249K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$188K
Mannauðsmál
$87.7K
Upplýsingatæknifræðingur
$250K
Markaðsmál
$292K
Markaðsrekstur
$381K
Vöruhönnuður
$183K
Verkefnastjóri
$116K
Sala
$151K
Sölutæknifræðingur
$208K
Lausnarhönnuður
$138K
Tæknileg verkefnastjóri
$152K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Dolby Laboratories eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Dolby Laboratories is Rekstrarstjóri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $537,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dolby Laboratories is $208,158.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Dolby Laboratories

Önnur úrræði