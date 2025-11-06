DNV Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Oslo Region

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Oslo Region hjá DNV er samtals NOK 676K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka DNV. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Samtals á ári
NOK 676K
Stig
L1
Grunnlaun
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónus
NOK 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá DNV?
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá DNV in Greater Oslo Region er árleg heildarlaun upp á NOK 902,220. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá DNV fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Oslo Region er NOK 675,840.

