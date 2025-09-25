Fyrirtækjaskrá
DJI
DJI Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in China hjá DJI er samtals CN¥720K á year.

Miðgildi launa
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Samtals á ári
CN¥720K
Stig
T3
Grunnlaun
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónus
CN¥0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá DJI?

CN¥1.15M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá DJI in China er árleg heildarlaun upp á CN¥1,863,298. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá DJI fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in China er CN¥719,500.

Úrvalsstörf

Önnur úrræði