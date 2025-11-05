Direct Line Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater London Area

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater London Area hjá Direct Line Group er samtals £55K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Direct Line Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£55K
Stig
L3
Grunnlaun
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bónus
£3.1K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Direct Line Group in Greater London Area er árleg heildarlaun upp á £72,857. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Direct Line Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater London Area er £52,891.

