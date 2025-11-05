Fyrirtækjaskrá
Devoteam
  Porto District

Devoteam Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Porto District

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Porto District hjá Devoteam er samtals €27.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Devoteam. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Devoteam
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Samtals á ári
€27.3K
Stig
Lead Consultant
Grunnlaun
€27.3K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Devoteam?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Devoteam in Porto District er árleg heildarlaun upp á €41,839. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Devoteam fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Porto District er €21,543.

