Deutsche Telekom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Hungary

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Hungary hjá Deutsche Telekom eru á bilinu HUF 12.92M á year fyrir Software Engineer til HUF 19.62M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Hungary er samtals HUF 12.42M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deutsche Telekom. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Deutsche Telekom?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Deutsche Telekom in Hungary er árleg heildarlaun upp á HUF 22,558,597. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Deutsche Telekom fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Hungary er HUF 12,809,942.

