Deutsche Telekom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greece

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greece hjá Deutsche Telekom eru á bilinu €35.6K á year fyrir Software Engineer til €26.2K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greece er samtals €29.2K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deutsche Telekom. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
