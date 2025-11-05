Deutsche Telekom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Germany

Fyrirtækjaskrá
Deutsche Telekom
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Germany hjá Deutsche Telekom eru á bilinu €41.1K á year fyrir Junior Software Engineer til €131K á year fyrir Principal Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Germany er samtals €66.5K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deutsche Telekom. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Deutsche Telekom?

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Deutsche Telekom in Germany er árleg heildarlaun upp á €130,965. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Deutsche Telekom fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Germany er €66,503.

