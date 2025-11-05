Deutsche Telekom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Germany

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Germany hjá Deutsche Telekom eru á bilinu €41.1K á year fyrir Junior Software Engineer til €131K á year fyrir Principal Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Germany er samtals €66.5K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deutsche Telekom. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
