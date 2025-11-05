Fyrirtækjaskrá
Deutsche Bahn Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Rhine-Main Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Rhine-Main Area hjá Deutsche Bahn er samtals €65.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deutsche Bahn. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Samtals á ári
€65.1K
Stig
L2
Grunnlaun
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€1K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area er árleg heildarlaun upp á €106,746. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Deutsche Bahn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Rhine-Main Area er €60,513.

