Fyrirtækjaskrá
Department of Veterans Affairs
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

Department of Veterans Affairs Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in United States hjá Department of Veterans Affairs er á bilinu $133K til $181K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Department of Veterans Affairs. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$142K - $172K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$133K$142K$172K$181K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Hugbúnaðarverkfræðistjóri innsendingarnars hjá Department of Veterans Affairs til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Department of Veterans Affairs?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Department of Veterans Affairs in United States er árleg heildarlaun upp á $180,881. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Department of Veterans Affairs fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $132,542.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Department of Veterans Affairs

Tengd fyrirtæki

  • Dropbox
  • Tesla
  • Airbnb
  • Roblox
  • Spotify
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-veterans-affairs/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.