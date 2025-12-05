Department of Veterans Affairs Starfsmannarekstur Laun

Fyrirtækjaskrá
Department of Veterans Affairs
Meðaltal Starfsmannarekstur heildarlauna hjá Department of Veterans Affairs er á bilinu $151K til $206K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Department of Veterans Affairs. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$162K - $196K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$151K$162K$196K$206K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Department of Veterans Affairs?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Starfsmannarekstur hjá Department of Veterans Affairs er árleg heildarlaun upp á $206,480. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Department of Veterans Affairs fyrir Starfsmannarekstur hlutverkið er $151,300.

