Fyrirtækjaskrá
Department of Homeland Security
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)

  • Öll Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) laun

Department of Homeland Security Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Department of Homeland Security er á bilinu $115K til $168K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Department of Homeland Security. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$132K - $151K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$115K$132K$151K$168K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) innsendingarnars hjá Department of Homeland Security til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Department of Homeland Security?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Department of Homeland Security er árleg heildarlaun upp á $167,560. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Department of Homeland Security fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er $115,020.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Department of Homeland Security

Tengd fyrirtæki

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-homeland-security/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.