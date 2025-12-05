Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Dentsu eru á bilinu ₹735K á year fyrir L1 til ₹647K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹843K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dentsu. Síðast uppfært: 12/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.