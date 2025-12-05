Dentsu Markaðssetning Laun

Fyrirtækjaskrá
Dentsu
Markaðssetning kjör in United States hjá Dentsu eru á bilinu ARS 98.62M á year fyrir L2 til ARS 169.7M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals ARS 118.35M.

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá Dentsu in United States er árleg heildarlaun upp á ARS 210,393,600. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dentsu fyrir Markaðssetning hlutverkið in United States er ARS 118,346,400.

