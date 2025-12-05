Fyrirtækjaskrá
Dentsu
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Stjórnunarráðgjafi

  • Öll Stjórnunarráðgjafi laun

Dentsu Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in Singapore hjá Dentsu er á bilinu SGD 124K til SGD 170K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dentsu. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$104K - $124K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$96.2K$104K$124K$132K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Stjórnunarráðgjafi innsendingarnars hjá Dentsu til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Dentsu?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Stjórnunarráðgjafi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Dentsu in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 169,985. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dentsu fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in Singapore er SGD 124,163.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Dentsu

Tengd fyrirtæki

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.