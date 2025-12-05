Fyrirtækjaskrá
Dentsu
Dentsu Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Dentsu er á bilinu £18.7K til £26.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dentsu. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$26.9K - $31.7K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$25.2K$26.9K$31.7K$35K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Dentsu er árleg heildarlaun upp á £26,063. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dentsu fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er £18,712.

