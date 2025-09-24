Fyrirtækjaskrá
Demant
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Demant Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Denmark hjá Demant er samtals DKK 750K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Demant. Síðast uppfært: 9/24/2025

Miðgildi launa
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Samtals á ári
DKK 750K
Stig
M3
Grunnlaun
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bónus
DKK 0
Ár hjá fyrirtæki
8 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Demant?

DKK 1.06M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega DKK 198þ+ (stundum DKK 1980þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Demant in Denmark er árleg heildarlaun upp á DKK 873,637. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Demant fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Denmark er DKK 595,170.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Demant

Tengd fyrirtæki

  • Square
  • Tesla
  • Apple
  • Dropbox
  • Databricks
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði