Deloitte Auditor Laun á United Kingdom

Auditor kjör in United Kingdom hjá Deloitte eru samtals £36.8K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £30.4K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Deloitte. Síðast uppfært: 10/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Deloitte eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)