Dell Technologies Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá Dell Technologies eru á bilinu $117K á year fyrir I7 til $645K á year fyrir E1. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $230K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dell Technologies. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Dell Technologies eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
