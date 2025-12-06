Dell Technologies Vöruhönnunarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Vöruhönnunarstjóri heildarlauna in China hjá Dell Technologies er á bilinu CN¥869K til CN¥1.24M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dell Technologies. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$140K - $163K
China
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$122K$140K$163K$174K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Dell Technologies eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnunarstjóri hjá Dell Technologies in China er árleg heildarlaun upp á CN¥1,239,548. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dell Technologies fyrir Vöruhönnunarstjóri hlutverkið in China er CN¥868,743.

Önnur úrræði

