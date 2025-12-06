Dell Technologies Iðnaðarhönnuður Laun

Fyrirtækjaskrá
Dell Technologies
Meðaltal Iðnaðarhönnuður heildarlauna in Singapore hjá Dell Technologies er á bilinu SGD 43.4K til SGD 60.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dell Technologies. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$36.4K - $42.3K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Dell Technologies eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Iðnaðarhönnuður hjá Dell Technologies in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 60,774. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dell Technologies fyrir Iðnaðarhönnuður hlutverkið in Singapore er SGD 43,410.

