Fyrirtækjaskrá
Dell Technologies
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Grafískur hönnuður

  • Öll Grafískur hönnuður laun

Dell Technologies Grafískur hönnuður Laun

Meðaltal Grafískur hönnuður heildarlauna in United States hjá Dell Technologies er á bilinu $113K til $158K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dell Technologies. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$122K - $148K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$113K$122K$148K$158K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Grafískur hönnuður innsendingarnars hjá Dell Technologies til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Dell Technologies eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Grafískur hönnuður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Grafískur hönnuður hjá Dell Technologies in United States er árleg heildarlaun upp á $157,760. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Dell Technologies fyrir Grafískur hönnuður hlutverkið in United States er $112,880.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Dell Technologies

Tengd fyrirtæki

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.