Dell Technologies Starfsmannastjóri Laun

Meðaltal Starfsmannastjóri heildarlauna in United States hjá Dell Technologies er á bilinu $119K til $169K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Dell Technologies. Síðast uppfært: 12/6/2025
Meðaltal heildarlauna
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Dell Technologies eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
