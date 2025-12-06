Fyrirtækjaskrá
DeHaat
DeHaat Vöruhönnuður Laun

Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in India hjá DeHaat er á bilinu ₹3.02M til ₹4.29M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka DeHaat. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$39.1K - $46.3K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá DeHaat?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá DeHaat in India er árleg heildarlaun upp á ₹4,291,580. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá DeHaat fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in India er ₹3,022,765.

