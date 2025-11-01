Fyrirtækjaskrá
Databricks
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Ráðningarfulltrúi

  • Öll Ráðningarfulltrúi laun

Databricks Ráðningarfulltrúi Laun

Ráðningarfulltrúi kjör in United States hjá Databricks eru á bilinu $173K á year fyrir L5 til $311K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $247K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
Staff Recruiter
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Ráðningarfulltrúi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Tæknisráðningarfulltrúi

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Databricks in United States er árleg heildarlaun upp á $367,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Databricks fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $236,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Databricks

Tengd fyrirtæki

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði