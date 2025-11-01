Fyrirtækjaskrá
Databricks
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Databricks Þjónustuver Laun

Miðgildi Þjónustuver launapakka in India hjá Databricks er samtals ₹3.62M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹3.62M
Stig
L5
Grunnlaun
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
11 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Databricks?
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá Databricks in India er árleg heildarlaun upp á ₹3,618,448. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Databricks fyrir Þjónustuver hlutverkið in India er ₹3,615,580.

