Databricks Viðskiptagreiningarfræðingur Laun

Meðaltal Viðskiptagreiningarfræðingur heildarlauna in United States hjá Databricks er á bilinu $111K til $162K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Databricks. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$128K - $146K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$111K$128K$146K$162K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Databricks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur hjá Databricks in United States er árleg heildarlaun upp á $162,250. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Databricks fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur hlutverkið in United States er $111,375.

